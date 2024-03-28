Отлов белок браконьерами прокомментировали в Минприроды Новосибирской области

В Новосибирске неизвестные отлавливают белок в Заельцовском парке. Женщина, обнаружившая белок в клетках, спасала несчастных животных. Одно из устройств она обнаружила у реки Ельцовки.

― Мне кажется, у человека, который ставит ловушки, есть собака крупной породы, судя по следам. Ощущение, что он серьёзно занят делом по отлову, — рассказала девушка в посте паблика «Сводка по району. Заельцовка».

Как отметили спасительницы животных, клетки одинаковые, сделанные серийно или купленные где-то в одном месте. Ловушки стоят на деревянных полочках-подставках.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин указал у себя в Телеграм-канале, что инспекторы проведут проверку и установят личность человека, который охотится на белок в бору.

Ранее редакция сообщала о том, что стартует прием заявлений на весеннюю охоту в Новосибирской области.