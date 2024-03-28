Птицефабрики Новосибирска наращивают производство мяса птицы

На птицефабрике «Новосибирская» (Входит в агрохолдинг «Сибирский Премьер». — Ред.) реализуется проект по перепрофилированию с производства куриного яйца на мясное направление. Объем инвестиций в проект составляет 900 млн рублей.

— У нас в РФ была ситуация с расбалансировкой по яйцу. Но мы также понимаем, что в регионе растет потребление мяса птицы. Проект «Новосибирской птицефабрики» ориентирован на опережение потребительского спроса, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — Объем производства вырастет до 20 тысяч тонн мяса птицы в год. В целом эффект этого перепрофелирования будет положительным.

На птицефабрике «Ново-Барышевская» (Входит в группу компаний птицефабрики «Октябрьская». — Ред.) завершена модернизация птичников родительского поголовья для обеспечения сельхозорганизаций молодняком бройлера, несушки. Объем инвестиций в проект — 800 млн рублей.

На расчетные мощности выходит фабрика по производству утиного мяса «Улыбинская». По итогам прошлого года она произвела 12,5 тысячи тонн мяса, расчетная мощность — 18 тысяч тонн. Сейчас компания работает над масштабированием количества птичников для откорма утки. Есть договоренность с банками по выделению кредитной линии. Проект подорожал с 4,5 до 5,2 млрд рублей.

При этом министр заверил, что по имеющимся мощностям производства яиц регион по-прежнему остается с профицитом и закрывает потребности населения. Он напомнил, что АО «Птицефабрика Чикская» (Входит в АО «Птицефабрика Челябинская». — Ред.) также приступила к реализации масштабного проекта по модернизации производства яйца с объемом инвестиций 2,4 млрд рублей.

Напомним, по данным Минсельхоза, по мясу птицы самообеспеченность региона по итогам 2023 года составляла 80%. Однако в 2023 году в России выросла норма потребления птицы на человека — с 31 до 40 кг в год. По яйцу, по итогам 2023 года, при норме в 276 яиц на человека в год областные птицефабрики произвели 379, то есть обеспеченность составила 146%.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит яйца и мяса курицы в Новосибирской области был вызван ажиотажным спросом населения.