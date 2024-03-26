«Собери кота»: шерсть и усы кота за 1000 рублей продаются в Новосибирске

Усы и шерсть рыжего кота продает его хозяйка в Новосибирске. Хозяйка кота предлагает «собрать своего кота».
По ее словам, что шерсть и усы выпали у кота самостоятельно за семь лет его жизни. Волосяной покров скатан в шарики для более удобного хранения.
― Все вырученные деньги пойдут на корм этому коту, ― говорится в сообщении хозяйки на сайте Авито.
За необычный товар женщина просит тысячу рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске.
Источник фото: Авито/Автор — Андрей
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