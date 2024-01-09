Девушка атаковала новогоднюю елку в баре Новосибирска

Молодая девушка устроила погром в новосибирском баре на Вокзальной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

Сегодня, 9 января, молодая девушка поругалась с барменом в баре на Вокзальной магистрали. Для вымещения своей злости она использовала елку, которую бросила на пол. Затем нарушительница начала кидаться стульями в посетителей. К этому моменту приехали гвардейцы и задержали ее.

— Гвардейцы передали девушку сотрудникам Росгвардии, а те, в связи с неадекватным поведением задержанной, передали её медикам, — говорится в сообщении.

В итоге молодую особу госпитализировали.

Ранее редакция сообщала о ом, что новосибирец попал в больницу с многочисленными травмами после конфликта со знакомым.