В 4 раза выросло количество обращений по ОРВИ и пневмонии в Новосибирске

За прошедшие новогодние праздники количество обращений по поводу ОРВИ и пневмоний в скорую помощь в Новосибирске выросло. Динамика началась 20 декабря и сейчас имеется повышенный уровень обращаемости по этому поводу. Об этом на пресс-конференции рассказал главный врач городской станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич.

— Поликлиники работали в графике выходного дня, поэтому часть их нагрузки взяла на себя скорая. Количество обращений по поводу температуры выросло в 4 раза, по сравнению с началом декабря, — констатировал Балабушевич. — Скорая ставит предварительный диагноз. Из всего количества обратившихся по поводу повышенной температуры в стационары доставляется не более 8-10%.

Главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий также отметил, что заполняемость больниц маленькими пациентами с вирусными инфекциями также значительно увеличилась.

На оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщал, что с 31 декабря по 8 января в области было зарегистрировано 200380 случаев ОРВИ, 1213 — гриппа.

Ранее редакция сообщала о том, что трехлетний ребенок с ангиной умер в автомобиле скорой помощи.