Девушка из Новосибирска не понравилась водителю из шоу «Давай поженимся»

25-летняя Дарья из Новосибирска поучаствовала в шоу «Давай поженимся». Там жительница Новосибирска поведала о своей личной жизни — токсичных отношениях и о желании найти жениха. Из-за этого она приняла решение посоревноваться за 24-летнего Захара из Воркуты. Он работает водителем, а также имеет небольшой интернет-магазина одежды.

Сибирячка подчеркнула, что прошлые отношения были сложными. Так, например, один мужчина ее запирал в квартире, второй хотел семью, а она нет.

Также девушка рассказала о том, что жила 1,5 года в Азии одна и вообще любит путешествовать. Дарья верила, что именно с Захаром они отправятся в путешествие. Но тот, увы, выбрал другую.

Ранее редакция сообщала о том, что пара из Новосибирска поженилась на шоу «Четыре свадьбы».