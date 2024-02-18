В Новосибирске открылась IKEA со всего мира

Открылась IKEA со всего мира в «Ленте» на Бердском шоссе.
По словам сотрудников, вся продукция на полках оригинальная, но привезенная из-за границы.
— Сегодня — первый день, когда магазин начал свою работу, — говорится в сообщении АСТ-54.
По сообщению паблика, цены на продукцию в магазине в два раза выше, чем были до закрытия в декабре.
Однако многих людей это не остановило, и они принялись узнавать адрес магазина в комментариях для последующей закупки.
— Подскажите адрес.
— Принципиально не пойду, зачем спонсировать эту компанию? Не хотят работать с русскими — всего хорошего!
— Надо обязательно сходить и что-нибудь прикупить.
Напомним, что IKEA в Новосибирске закрылась — 4 марта 2022 года.
Ранее редакция сообщала о том, что ни один экс-сотрудник новосибирской IKEA не стоит на бирже труда.
Фото: АСТ-54
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