В Новосибирске открылась IKEA со всего мира

Открылась IKEA со всего мира в «Ленте» на Бердском шоссе.

По словам сотрудников, вся продукция на полках оригинальная, но привезенная из-за границы.

— Сегодня — первый день, когда магазин начал свою работу, — говорится в сообщении АСТ-54.

По сообщению паблика, цены на продукцию в магазине в два раза выше, чем были до закрытия в декабре.

Однако многих людей это не остановило, и они принялись узнавать адрес магазина в комментариях для последующей закупки.

— Подскажите адрес. — Принципиально не пойду, зачем спонсировать эту компанию? Не хотят работать с русскими — всего хорошего! — Надо обязательно сходить и что-нибудь прикупить.

Напомним, что IKEA в Новосибирске закрылась — 4 марта 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ни один экс-сотрудник новосибирской IKEA не стоит на бирже труда.