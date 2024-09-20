Девушка попыталась через поцелуй передать наркотики подсудимому в суде Новосибирска

Судебный пристав помешал передаче наркотиков посредством поцелуя в здании суда Новосибирска.
Пристава, как обычно, попросили помочь сопроводить подсудимого в зал судебного заседания.
– На лестничной площадке второго этажа суда гражданка, вопреки моим требованиям отойти с прохода, осталась на месте. В это время подсудимый резко сократил дистанцию и приблизился к женщине, чтобы ее поцеловать, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
При этом пристав увидел сверток во рту женщины. Попытка передать запрещенные вещества через поцелуй была сразу же пресечена.
Закладка выпала на пол, а гражданка задержана. Она стала сопротивляться и тут же «договариваться» с сотрудником о том, что ничего не произошло.
– В отношении гражданки судебный пристав составил протокол об административном правонарушении, – отмечается в сообщении.
После экспертиза подтвердила наличие наркотиков в свертке.
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Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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