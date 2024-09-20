Хозяин кошки пошел ради питомца на воровство в Новосибирске

В Новосибирске задержали очень заботливого хозяина кошки, который пошел на воровство ради питомца.

Инцидент произошел в супермаркете Ленинского района. Там продавцы приметили подозрительного мужчину, блуждающего меж рядов и вызвали охрану.

Неизвестный постоянно оглядывался и якобы выбирал продукты, но его корзина при этом была пуста.

Прибывший экипаж ГБР задержал подозреваемого уже на выходе.

– За пазухой и в карманах у него оказалась палка докторской колбасы, несколько шоколадок и пакетик кошачьего корма. А вот чека на оплату товаров – не было, – говорится в сообщении АБ «Гвардия».

Тогда погоревший жулик сознался, что пакетик корма реквизировал для своей пушистой подруги, а шоколад и колбасу – уже для себя. Как таковой материальный ущерб не наступил, так как кража была вовремя пресечена. Незадачливого вора отпустили.

– Смягчившим сердца работниц магазина обстоятельством стала и самоотверженная любовь к своей кошке и то, что на кражах данный гражданин ранее не попадался, – отмечает организация.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске простили пенсионеров, укравших продукты из магазинов.