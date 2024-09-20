Мигранта, расчленившего своего земляка в Новосибирске, отправили в СИЗО

В Новосибирске суд избрал меру пресечения мигранту, забившему до смерти своего собутыльника. Инцидент произошел во время застолья в одном из домов на улице Забалуева.

После расправы душегуб расфасовал тело жертвы по пакетам и выбросил в водоем. Преступление было совершено в Ленинском районе города в ночь на 19 сентября. После произошедшего следователями СК было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Гражданин Узбекистана Ахрор Шайманов , обвиняемый в убийстве, взят под стражу до 19 ноября 2024 года, — сообщил Infopro54 источник в Ленинском районном суде.

В суде было установлено, что обвиняемый женат, у него двое маленьких детей. В Новосибирске иностранец работал упаковщиком. Погибший мужчина является братом жены обвиняемого.

Пока идет следствие, иностранный специалист будет коротать время в новосибирском СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полиция возбудила уголовное дело в отношении мигранта-нелегала, который за рулем Toyota Corolla насмерть сбил 23-летнюю девушку.