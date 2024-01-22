Мэрия и ДЭУ выплатят ущерб пострадавшей в ДТП женщине в Новосибирске

В Новосибирске суд взыскал с мэрии и ДЭУ №4 моральную компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП в Кировском районе города.

Авария произошла в феврале 2021 года на улице Бетонной. Водитель автомобиля Хендай не справился с управлением из-за колеи на дороге и иномарку вынесло на трамвайные пути, по которым ехал Ниссан. В результате столкновения двух машин пострадала пассажир Хендая Наталья Федорова: ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Решением суда от 13 февраля 2023 уже была установлена степень вины каждого из водителей автомобилей. Также была установлена причинно-следственная связь между произошедшим ДТП и состоянием дорожного полотна на месте аварии: наличие колейности на асфальте и снежный накат.

— Степень вины МКУ «ДЭУ №4» и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска была определена в 25% за каждым из ответчиков. Судом принято решение о взыскании с ответчиков в пользу Федоровой компенсации морального вреда в общей сумме 200 тысяч рублей — по 100 тысяч с каждого ответчика, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области вдова погибшего в ДТП мужчины получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей через 7 лет после аварии.