Девушка устроила поджог в центре Новосибирска по указу мошенников

В Новосибирске проводится проверка по факту поджога пиротехники, который совершила 21-летняя девушка, попавшись на уговоры мошенников.

25 декабря в Центральном районе Новосибирска девушка, находясь под влиянием телефонных мошенников, подожгла пиротехнические изделия.

На месте происшествия она была задержана сотрудниками ГИБДД и доставлена в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску для проведения разбирательства. На место инцидента была направлена следственно-оперативная группа полиции.

— Полиция настоятельно призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. При попытках призыва к совершению противоправных деяний, необходимо немедленно сообщить в полицию, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Стоит отметить, что в декабре количество случаев, когда граждане совершают противоправные действия под давлением мошенников, в регионах России резко увеличилось. Многие поддаются на провокации, пытаясь вернуть деньги, которые украли у них со счетов с помощью социальной инженерии.

Ранее редакция сообщала о том, что за поджог сельхозтехники отправился за решётку пироман в Новосибирской области. Ущерб за уничтоженное имущество составил более 9 миллионов рублей.