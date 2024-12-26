Треть новосибирцев не планируют сами готовить салаты для новогоднего стола

Почти половина новосибирцев, планирующих встречать Новый год дома, будут готовить праздничный стол самостоятельно. При этом 38% горожан отправятся за салатами и закусками в магазин. Остальные не станут готовить вовсе и отправятся в ресторан. Такими данными исследования поделились аналитики сети гипермаркетов «ОКЕЙ».

Большинство новосибирцев призналось, что у них просто не хватает времени на готовку — об этом заявили 65% опрошенных. Еще 19% приобретают готовую еду с целью избежать стресса и излишней суеты во время организации праздника. Каждый десятый не хочет приобретать лишнее на главный праздник года, а еще 4% сомневаются в своих кулинарных способностях. Интересно, что 2% опрошенных вообще не будут накрывать стол, ограничившись шампанским и фруктами.

Стараясь сэкономить время на готовке, новосибирцы выбирают традиционные блюда, отдавая предпочтение привычным оливье, селедке под шубой, икре, мясным и рыбным деликатесам, а также запеченным мясу и птице. Из алкоголя новосибирцы в основном выбирают шампанское и крепкие напитки.

Оливье станет главным украшением стола и у тех, кто предпочитает готовить самостоятельно, и у тех, кто предпочитает покупать готовую еду. Этот салат планирует поставить на праздничный стол 72% новосибирцев. Без «селедки под шубой» не обойдется застолье у 23% опрошенных. Помимо этого, горожане планируют кормить гостей мандаринами, холодцом, колбасными и сырными нарезками. На десерт новосибирцы покупают торты и конфеты, чаще всего «Птичье молоко».

Новогоднее застолье обойдется новосибирцам не дороже 20 тыс. рублей, подсчитали аналитики. Дороже всего обойдутся деликатесы: сыры, икра, мясная нарезка (об этом рассказали 63% горожан). Второе место по затратам занимает алкогольная продукция, третье — фрукты и сладости.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос спрос на доставку готовой еды из ресторанов. Горожане стали чаще заказывать в ресторанах еду для повседневного приема пищи, а не для праздников.