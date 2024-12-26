Новогодняя встреча Партии Пенсионеров состоялась в Новосибирске

Мероприятие началось с минуты молчания в память о Председателе Президиума Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимире Буракове.

С приветственным словом к присутствующим обратился Александр Аверкин, руководитель фракции Партии Пенсионеров в Законодательном Собрании Новосибирской области. Он поздравил коллег с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав им успехов в решении проблем, с которыми обращаются жители региона, среди которых были действующие депутаты и кандидаты.

Эдуард Кожемякин, председатель Партии Пенсионеров, призвал членов партии уже сейчас начать подготовку к избирательной кампании 2025 года с целью увеличения числа фракций в Законодательном Собрании и органов муниципальной власти.

Помощник депутата Михаила Бушмакина предложил активу партии сосредоточиться на привлечении уполномоченных Партии Пенсионеров, которые будут защищать права граждан, включая пожилых людей: «Вместе зажжём 50 тысяч сердец, которые будут биться в унисон», — отметил он.

В знак признания, Александр Аверкин вручил Почётные грамоты Законодательного Собрания Новосибирской области представителям Партии Пенсионеров.

После этого прозвучали патриотические песни от солистов «Сибирских звёзд».

В завершение мероприятия были выпущены в небо 50 белых голубей в честь партийной задачи под лозунгом «Вместе зажжем 50 тысяч сердец!».