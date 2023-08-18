Девушку в черном ищут в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска пропала 15-летняя девочка с необычным именем Мишель. Об этом сообщается в официальной соцсети поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Школьница 17 августа ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить с родными на связь.

Она была одета во все черное.

Напомним, что прошедший июль побил все рекорды за всё время существования ЛизаАлерт по количеству обращений в отряд — 5760 заявок по всей России.

Из них найдены живыми — 4279, найдены погибшими — 230, родные найдены — 219.

В Новосибирской области за июль 2023 года поступило 120 заявок.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пропал подполковник МЧС в отставке.