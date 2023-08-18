В мэрии Новосибирска не знают, что будет на месте оловокомбината

— Эта площадка находится в частной собственности. Это земли промышленного назначения, не подходящие под жилое строительство. О планах собственника мы не знаем, не проинформированы. Будем уточнять, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Редакция отправила запрос на комментарий о судьбе промплощадки «Новосибирского оловокомбината» в Минпромторг Новосибирской области. До собственника оловокомбината Александра Дугельного на момент публикации редакции дозвониться не удалось. Ранее эксперты, опрошенные Infopro54, не исключали, что в данной локации могут появиться жилые дома. Редевелопмент с последующим жилищным строительством и переносом производства за город планируют ряд новосибирских предприятий. Ранее с таким предложением в мэрию выходила фабрика «Синар». О планах занять часть промышленной территории многоэтажными домами говорили собственники завода «Экран». Есть планы на переезд и у «Новосибирского аффинажного завода».

«Новосибирский оловянный комбинат» — ранее был крупнейшим российским производителем олова из минерального сырья. Предприятие основано в 1941 году, первое название — «Новосибирский завод №520». В июле 1995 года Новосибирский оловянный комбинат был преобразован в открытое акционерное общество (ОАО). В 2010 году Новосибирский оловянный комбинат (НОК) попросил признать себя банкротом, в августе 2013 года компанию с кредиторской задолженностью 1,3 млрд рублей признали несостоятельной. Позже на её базе было создано ООО «Новосибирский обрабатывающий завод» (в будущем — ООО «Новосибирский оловянный комбинат»), продолжившее выпускать оловопродукцию.

Ранее редакция приводила слова начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексея Кондратьева о принципиальных требованиях мэрии города к редевелопменту промышленных площадок.