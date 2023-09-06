Деятельность МФО может оказаться под запретом

В пояснительной записке к законопроекту, предлагающему запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО), указано, что он предусматривает признание утратившим силу закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», пишет газета «Известия».

Авторы проекта закона поясняют, что актуальность отмены обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается что по итогам минувшего года займы от МФО взяли более 17 млн россиян (+3,1 млн к концу 2021 года) на 608 млрд рублей.

Таким образом получается, около 20% граждан обращаются в МФО по причине низкого дохода, непостоянного места работы или отсутствия филиалов крупных банков в населенном пункте, где они проживают.

Авторы законопроекта также подчеркивают, что около 40% таких заемщиков имеют испорченную кредитную историю. Изменения же направлены на защиту населения от непосильных кредитных обязательств.

Ранее редакция сообщала, что рискованные заемщики МФО не чувствуют тормозов при кредитовании.