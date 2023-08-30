Рискованные заемщики МФО не чувствуют тормозов при кредитовании

Просрочка? Не страшно!

На рынке микрофинансирования РФ по итогам первого полугодия 2023 года сформировался новый тренд — максимально рискованные категории заемщиков выбирают весь предодобренный им лимит. Заместитель управляющего директора по направлению клиентского опыта МФК «Лайм-Займ» Тимофей Полетаев рассказал Infopro54 о том, что такая тенденция отмечается и в Сибири. По его словам, причины этого явления — социально-экономические и поведенческие.

К социально-экономическим причинам в компании относят снижение реальных доходов некоторых групп населения, а также отказ от долгосрочного и среднесрочного планирования в связи с общей нестабильностью ситуации.

— В результате заимствование рассматривается потребителем как доход, а не как временно полученные средства, которые необходимо отдать. Если он и задумывается о собственных перспективах на 2-3 следующих года, то в подобные планы не входит судебное разбирательство и исполнительное производство в связи с невыплатой долга, — поясняет Тимофей Полетаев.

К поведенческими причинам в «Лайм-Займ» относят изменение представлений о нормальном потребительском поведении у части клиентов.

— К сожалению, после нескольких случаев выхода на просрочку у заемщика может сложиться представление, что просроченная задолженность — это нормально, так и должно быть, особых усилий для ее погашения прилагать не стоит. Развивается безразличие к применяемым способам взыскания, поскольку 230-й федеральный закон достаточно хорошо защищает интересы заемщика от любых действий кредитора, которые могут причинить ему серьезное беспокойство, — рассуждает Полетаев. — Судебное взыскание при этом видится заемщиком как нечто отдаленное и маловероятное либо как проблемы, которые легко избежать. Например, не трудоустраиваться официально, не жить по месту регистрации и не оформлять на себя имущество.

Андрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово» рассказал, что его компания кредитует заемщиков во всех регионах страны, и минимальная сумма займа в сервисе составляет 3000 рублей.

— Обычно если клиенту одобряют выдачу, то он берет деньги, даже если это меньше, чем он запрашивал изначально, — пояснил эксперт.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров обращает внимание на тот факт, что в Сибирском федеральном округе, начиная с января 2023 года, показатель утилизации одобренного лимита находится на плато, если не принимать во внимание колебания в 0,5-1 п.п. Так, у новых клиентов, начиная с января, он держится на уровне 80%, у повторных — около 67%. Отличающееся использование лимитов объясняется наличием кредитного опыта у повторных заемщиков: они тщательнее рассчитывают суммы к возврату, хотя им могут быть доступны бОльшие лимиты, чем новичкам.

— Показатель утилизации лимитов зависит от лимитной политики кредитора: чем выше риски дефолтности, тем меньшие суммы он одобряет клиенту. Соответственно, запрашивая у МФО крупный заем, но по факту получая минимальный одобренный лимит, высокорисковый клиент либо выбирает его весь, поскольку рассчитывает добрать нужную сумму у другого кредитора, либо отказывается от получения займа, — говорит Макаров. — Жесткая лимитная политика обусловлена тщательным учетом уровня долговой нагрузки заемщиков: МФО отказывают тем, кто уже закредитован в высокой степени, и предлагают сниженные лимиты клиентам, чья долговая нагрузка приближена к предельно допустимой.

Рост просрочки и ужесточение требований

Тимофей Полетаев не исключает, что в перспективе тенденция к использованию наиболее рискованными заемщиками всего предварительно одобренного лимита приведет к некоторому росту просроченной задолженности, причем в наиболее проблемных сегментах. При этом он напоминает, что проблемная задолженность интересна кредиторам и взыскателям до тех пор, пока затраты на кредитование и взыскание ощутимо меньше, чем взысканная в результате сумма.

— Потому об ужесточении требований или уменьшении лимитов со стороны МФО имеет смысл говорить именно с экономической точки зрения, то есть МФО будут ограничивать выдачи заемщикам, взыскание с которых экономически убыточно. Более вероятно, на наш взгляд, введение дополнительных ограничений регулятором, исходя из социальных или макроэкономических факторов, — прогнозирует Полетаев.

Андрей Петков также напоминает, что кредитная нагрузка на россиян растет, несмотря на введение ограничительных мер Центробанком.

— Учитывая экономическую нестабильность и риск снижения доходов граждан, есть вероятность, что заемщикам станет сложнее платить по долгам. То есть общий объем просрочки увеличится, — рассуждает собеседник Infopro54. — У каждой микрофинансовой организации изначально установлены критерии, по которым оценивается платежеспособность клиента и принимается решение о выдаче. Ужесточение требований к заемщикам, скорее, зависит от политики компании: готова ли она сейчас работать с высокорисковыми клиентами, позволяют ли ее активы увеличивать резервы на убытки в случае невозврата займов.

Статичность показателя утилизации лимитов в МФК «Займер» Роман Макаров объяснил профилактическими мерами, принятыми компанией с начала года для плавного вхождения бизнеса в новые законодательные реалии. В результате уровень просроченной задолженности у «Займера» стабильно невысокий, несмотря на сообщения инфраструктурных организаций финансового рынка о его росте в целом по сегменту.

— На данный момент кредиторы уже закончили настройку скорингов и установили допустимые лимиты для всех категорий клиентов, поскольку к любым законодательным изменениям большинство МФО готовится за несколько месяцев. Последние существенные изменения норм законодательства наблюдались в июле, — напоминает Макаров. — Однако не исключено, что до конца года требования к клиентам будут усилены дополнительно: последние ограничения дневной ставки и размера переплаты произошли в июле — кредиторы пока оценивают финансовое поведение клиентов в новых условиях. Есть вероятность, что кредитование высокорисковых заемщиков будет сокращаться.

Ранее редакция сообщала о том, что участники микрофинансового рынка готовы рефинансировать кредиты друг друга.