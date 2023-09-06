2, 3 ноября на большой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Три мушкетера» по роману французского писателя, драматурга Александра Дюма-отца. Режиссер – Константин Яковлев.

В июне 2023 года коллективу театра «Глобус» был представлен новый главный режиссер – Константин Яковлев. С 2013 по 2021 год он служил главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра, где поставил более 80 спектаклей. Лауреат премии губернатора Алтайского края имени В. С. Золотухина и премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. Номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска». Награжден Благодарностью министра культуры Российской Федерации. Спектакли режиссера принимали участие в международных и всероссийских фестивалях. С октября 2021 года занимает должность художественного руководителя Пермского театра юного зрителя.

Спектакль «Три мушкетера» станет первой работой Константина Яковлева на сцене «Глобуса». Режиссер обращается к творчеству одного из самых читаемых французских авторов, непревзойденного мастера приключенческого романа Александра Дюма-отца (1802–1870). Инсценировку создает Наталья Индейкина – актриса и режиссер Театра «Балтийский дом», номинант Премии «Золотая Маска», лауреат Премий «Золотой софит» и «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучший драматург».

«Три мушкетера» – невероятно притягательное название как для кинематографа, так и для театральных подмостков. В России существует множество драматических, музыкальных, кукольных спектаклей, мюзиклов, шоу. Это неудивительно, ведь в романе есть все составляющие зрительского успеха – любовные треугольники, сражения, дворцовые интриги и, конечно, настоящая дружба, способная преодолеть любые препятствия. Но в театре «Глобус» публику ждет оригинальное прочтение Дюма.

«Я придумал ход, который придаст роману недостающий объем для театра. Он позволит рассказать о героях несколько больше, чем есть у автора. Наш спектакль – трех эпох. Главный образ спектакля – человек на шахматной доске истории. Когда он может стать пешкой, а может – более значимой фигурой. Мы ставим во главе всего – человека, с его подлинными чувствами и страстями. Действие будет происходить в условной сценографии, но с музейной точностью костюма», — рассказывает Константин Яковлев.

Спектакль называется „Три мушкетера”, но, по сути, главным действующим лицом здесь по-прежнему остается д’Артаньян. Но без качеств, заложенных в Атосе, Портосе и Арамисе, не случилось бы этого героя. Д’Артаньян попадает к ним абсолютно чистым листом, из которого можно лепить все что угодно. И они создают идеального мушкетера, уникальную личность, вкладывая в провинциального юношу все свои прекрасные человеческие качества. Д’Артаньян проходит большой жизненный путь, взрослеет ментально. И на каком-то этапе для него становятся не пустыми слова: честь, доблесть и любовь к Родине. Мне бы хотелось, чтобы эти понятия искренне и правдиво, без пафоса и назидательности, прозвучали для нашего зрителя».

В постановочной группе: художник Елена Турчанинова и композитор Евгения Терехина. В спектакле заняты: Андрей Андреев, Александр Липовской (д’Артаньян), Иван Басюра, Владимир Алексейцев (Кардинал), заслуженный артист России Илья Паньков, Алексей Архипов (Король), Станислав Курагин, Алексей Кучинский (Атос), Руслан Вяткин, Вячеслав Кимаев (Портос), Максим Гуралевич, Алексей Корнев (Арамис), Александр Петров, Владимир Дербенцев (Рошфор), Светлана Галкина, Ирина Камынина (Королева), Никита Сарычев, Роман Исаченко (Бекингэм), Юрий Буслаев, Артур Симонян (Де Тревиль), Иван Зрячев, Никита Зайцев (Бонасье), Андрей Вольф, Денис Васьков (Шкипер, Гвардейцы), Екатерина Боброва, Кристина Ямщикова, Арина Литвиненко (Миледи), Элина Зяблова, Анна Замараева, Алина Юсупова (Констанция), Светлана Потемкина (Мать-настоятельница).

Возрастная категория – 12+