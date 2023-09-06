Рекламодателям

На большой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Три мушкетера»

  • 06/09/2023, 11:01

Афиша Новосибирска
Режиссер – Константин Яковлев.

2, 3 ноября на большой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Три мушкетера» по роману французского писателя, драматурга Александра Дюма-отца. Режиссер – Константин Яковлев.

В июне 2023 года коллективу театра «Глобус» был представлен новый главный режиссер – Константин Яковлев. С 2013 по 2021 год он служил главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра, где поставил более 80 спектаклей. Лауреат премии губернатора Алтайского края имени В. С. Золотухина и премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. Номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска». Награжден Благодарностью министра культуры Российской Федерации. Спектакли режиссера принимали участие в международных и всероссийских фестивалях. С октября 2021 года занимает должность художественного руководителя Пермского театра юного зрителя.

Спектакль «Три мушкетера» станет первой работой Константина Яковлева на сцене «Глобуса». Режиссер обращается к творчеству одного из самых читаемых французских авторов, непревзойденного мастера приключенческого романа Александра Дюма-отца (1802–1870). Инсценировку создает Наталья Индейкина – актриса и режиссер Театра «Балтийский дом», номинант Премии «Золотая Маска», лауреат Премий «Золотой софит» и «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучший драматург».

«Три мушкетера» – невероятно притягательное название как для кинематографа, так и для театральных подмостков. В России существует множество драматических, музыкальных, кукольных спектаклей, мюзиклов, шоу. Это неудивительно, ведь в романе есть все составляющие зрительского успеха – любовные треугольники, сражения, дворцовые интриги и, конечно, настоящая дружба, способная преодолеть любые препятствия. Но в театре «Глобус» публику ждет оригинальное прочтение Дюма.

«Я придумал ход, который придаст роману недостающий объем для театра. Он позволит рассказать о героях несколько больше, чем есть у автора. Наш спектакль – трех эпох. Главный образ спектакля – человек на шахматной доске истории. Когда он может стать пешкой, а может – более значимой фигурой. Мы ставим во главе всего – человека, с его подлинными чувствами и страстями. Действие будет происходить в условной сценографии, но с музейной точностью костюма», — рассказывает Константин Яковлев.

Спектакль называется „Три мушкетера”, но, по сути, главным действующим лицом здесь по-прежнему остается д’Артаньян. Но без качеств, заложенных в Атосе, Портосе и Арамисе, не случилось бы этого героя. Д’Артаньян попадает к ним абсолютно чистым листом, из которого можно лепить все что угодно. И они создают идеального мушкетера, уникальную личность, вкладывая в провинциального юношу все свои прекрасные человеческие качества. Д’Артаньян проходит большой жизненный путь, взрослеет ментально. И на каком-то этапе для него становятся не пустыми слова: честь, доблесть и любовь к Родине. Мне бы хотелось, чтобы эти понятия искренне и правдиво, без пафоса и назидательности, прозвучали для нашего зрителя».

В постановочной группе: художник Елена Турчанинова и композитор Евгения Терехина. В спектакле заняты: Андрей Андреев, Александр Липовской (д’Артаньян), Иван Басюра, Владимир Алексейцев (Кардинал), заслуженный артист России Илья Паньков, Алексей Архипов (Король), Станислав Курагин, Алексей Кучинский (Атос), Руслан Вяткин, Вячеслав Кимаев (Портос), Максим Гуралевич, Алексей Корнев (Арамис), Александр Петров, Владимир Дербенцев (Рошфор), Светлана Галкина, Ирина Камынина (Королева), Никита Сарычев, Роман Исаченко (Бекингэм), Юрий Буслаев, Артур Симонян (Де Тревиль), Иван Зрячев, Никита Зайцев (Бонасье), Андрей Вольф, Денис Васьков (Шкипер, Гвардейцы), Екатерина Боброва, Кристина Ямщикова, Арина Литвиненко (Миледи), Элина Зяблова, Анна Замараева, Алина Юсупова (Констанция), Светлана Потемкина (Мать-настоятельница).

Возрастная категория – 12+

Фото предоставлено пресс-службой НАМТ «Глобус»

169

Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Театр Глобус спектакль афиша Новосибирска


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12

Диспетчерский центр системного оператора в Новосибирске сдадут в конце 2023 года

Однако, для полного запуска инвестору еще понадобится время для технического оснащения зданий.
Читать далее >>

Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума

Победителем аукциона стало ООО «Экспоивентс».
Читать далее >>

Суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске

Его дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда.
Читать далее >>

В Томске новым мэром назначен Дмитрий Махиня

Ранее Дмитрий Махиня был заместителем мэра Омска.
Читать далее >>

На Северо-Чемском откроют объездную дорогу

Она позволит разгрузить Комсомольскую, которая стоит в огромных пробках утром и вечером.
Читать далее >>

Ученого-аэродинамика Валерия Звегинцева оставили под домашним арестом

Он обвиняется в госизмене.
Читать далее >>

Новосибирцы стали чаще жаловаться на навязанные финансовые услуги

При этом доля жалоб на банки снижается.
Читать далее >>

Владимира Путина ждут в Новосибирске в конце 2023 года

Возможными точками интереса президента называют четвертый мост и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.
Читать далее >>

На Новосибирск обрушился град (видео)

В Кировском районе выпал град размером с куриное яйцо. В других районах города идет сильный ливень.
Читать далее >>

Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух»

Для начала в Искитиме проведут комплексную оценку ситуации.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

Сергей Бондаренко: Искусство прощания нужно увидеть и уметь показать его обществу

Директор МУП «Похоронный дом «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко — о беспринципности «черных агентов» и красоте похоронной профессии, которая борется за сотрудников.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В сентябре новосибирцы почувствуют осень: гидрометцентр опубликовал прогноз погоды
6/09/23 11:08
Город
На большой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Три мушкетера»
6/09/23 11:01
Культура
Муниципальные аптеки Новосибирска запустили расчет по биометрии
6/09/23 10:45
Медицина Технологии
Новосибирец, просверливший череп, создал компанию в Кремниевой долине
6/09/23 10:23
Происшествия
Прокуратура подала иск на ТСЖ Новосибирска в защиту 12-летнего мальчика
6/09/23 9:51
Право&Порядок
По качеству городской среды Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников
6/09/23 9:45
Город
Новосибирский аэропорт Толмачево принят первый авиарейс из Мьянмы
6/09/23 9:42
Транспорт Туризм
Проектирование Южного транзита в Новосибирске начнется с развязки на Тёщином языке
6/09/23 9:29
Город
Диспетчерский центр системного оператора в Новосибирске сдадут в конце 2023 года
6/09/23 9:20
Бизнес Инвестиции
Новосибирская область на 23 месте по скорости строительства многоквартирных домов
5/09/23 19:24
Недвижимость
Смертельный приговор: новосибирские следователи раскрыли подробности дела о серийном убийце
5/09/23 18:40
Право&Порядок
В Новосибирской области ликвидировано 9 свалок на площади 6,2 га
5/09/23 18:31
Власть
Экс-начальника МВД по Чистоозерному району признали невиновным
5/09/23 18:04
Право&Порядок
Прокуратура добилась установки кнопок тревожной сигнализации в 14 школах Убинского района
5/09/23 17:55
Право&Порядок
В Калининском районе Новосибирска раскрыта кража радиатора из квартиры
5/09/23 17:04
Право&Порядок
Мост через Иню и 3 путепровода планируют отремонтировать до октября 2024 года
5/09/23 17:02
Город Транспорт
Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума
5/09/23 16:10
Агропром Бизнес
Экс-руководитель отдела миграции получила условно за взятку в Новосибирске
5/09/23 15:49
Право&Порядок
Новосибирские льготники должны определиться с формой получения набора соцуслуг
5/09/23 15:46
Общество
Суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске
5/09/23 15:34
Право&Порядок
Популярное
Власти намерены охладить рынок, разогретый программами ипотек с господдержкой
6/09/23 9:30
Правила одалживания денег: на что обратить внимание?
5/09/23 15:30
Власти планируют установить штрафы за незаконные экскурсии
5/09/23 12:53
Стоимость печати в стране вырастет из‑за отсутствия краски и других расходников из ЕС
5/09/23 9:54
Россияне стали чаще приобретать БАДы, чтобы спастись от похмелья
4/09/23 14:03
Белые грибы, лисички и подосиновики могут вызвать отравление
4/09/23 9:23
Новости компаний
Пушкин, Чебурашка и медведь поздравили школьников с началом учебного года
5/09/23 10:51
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером праздника День знаний в Центральном парке
4/09/23 16:54
В августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей
4/09/23 14:09
«Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»
4/09/23 12:13
Банк «Левобережный» кредитует МСБ на всей территории страны
4/09/23 12:10
Клиенты ВТБ провели летом больше половины всех денежных переводов 2023 года
1/09/23 16:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска