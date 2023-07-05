Диагноз «сибирская язва» поставлен четырем жителям Республики Тыва. Первый заболевший был госпитализирован в конце июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в своем Телеграм-канале.

По данным ведомства, в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания, содержатся 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота (из них 7 молодняка), 2 головы мелкого рогатого скота, 6 собак и 6 кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалистами Управления продолжают противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне.

Стоит отметить, что 30 июня 2023 года по данным предварительного донесения Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, у гражданина, проживающего в Барун-Хемчикском районе, с. Бижиктиг-Хая предварительно установлен диагноз сибирская язва. В ходе расследования установлено, что ночью с 23 по 24 июня 2023 больной находился на чабанской стоянке друга Э. расположенной в местечке «Даг арты» с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района.

— В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отечность с паховой области в грудную часть тела. В дальнейшем лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделки туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу, — уточнили в управлении.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зарегистрировано 9 скотомогильников с сибирской язвой.