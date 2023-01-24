В Новосибирской области 9 скотомогильников с сибирской язвой

В 2023 году в Новосибирской области продолжатся работы по программе утилизации бесхозных скотомогильников, которые планируется завершить в 2024 — 2025 годах. На эти цели бюджетом Новосибирской области предусмотрено 24,8 млн руб. Ещё 16,3 млн предусмотрены на мероприятия по установлению и последующему содержанию санитарно-защитных зон на месте сибиреязвенных захоронений. В настоящее время необходимые для этого документы уже направлены на утверждение главному санитарному врачу РФ. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела государственной ветеринарной службы районов области Даниил Миловидов.

—Как таковых, бесхозных сибиреязвенных захоронений не осталось, — рассказывает Миловидов. — Такие захоронения проводились в первой половине ХХ века. Но нужно их огородить, чтобы не было возможной распашки земель и, как следствие, распространения сибирской язвы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению санитарно-защитных зон данных объектов. Решение принимается главным санитарным врачом РФ. Пакеты документов направлены в Москву. На 2023 год на завершение мероприятий и дальнейшее содержание сибиреязвенных захоронений в бюджете предусмотрено 16,3 млн руб. В отношении одного захоронения ждём решения суда по определению собственника.

Что касается остальных бесхозных скотомогильников, то как сообщает руководитель подразделения ветслужбы, работы по их ликвидации начались в прошлом году.

— В 2022 году в Новосибирской области был установлен порядок ликвидации скотомогильников, — говорит Миловидов. — На эти цели было выделено 22,2 млн руб. из областного бюджета. Были проведены исследования проб почвы на предмет сибирской язвы. После подтверждения того, что сибирская язва отсутствует, производилось сжигание конструкций, потом дезинфекция зольного участка и засыпка. В результате удалось ликвидировать 187 неиспользуемых скотомогильников.

Напомним, что в 2021 году областные депутаты и чиновники обозначили проблему: новые правила ликвидации скотомогильников требуют значительных затрат, как финансовых, так и временных, на проведение необходимых исследований. В то же время передоверить соответствующие работы частнику законодательство не позволяет, несмотря на то, что желающие этим заняться есть. На тот момент, по результатам проведенных обследований, в Новосибирской области были поставлены на учет 808 мест захоронения биологических отходов.

По информации областного управления ветеринарной службы по состоянию на начало 2023 года на территории области находится 621 скотомогильник, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений в 6 районах Новосибирской области.

Ранее редакция сообщила о создании санитарно-защитной зоны на месте скотомогильника в одном из районов Новосибирской области.