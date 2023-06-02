«ГАЗ» может возродить выпуск автомобилей «Волга» к лету 2024 года

О том, что «ГАЗ» ведет переговоры с партнерами для производства автомобилей под брендом «Волга» сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передают РИА Новости.

По его словам, начать производство планируют в следующем году при поддержке нового технологического партнера, который может занять освободившиеся мощности после ухода Volkswagen. В настоящее время компания находится в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

— Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени <…> К следующему лету, я думаю», — уточнил Денис Мантуров.

Напомним, что возрождение легендарных брендов «Волга» и «Победа» было анонсировано Мантуровым еще прошлым летом. Тогда он говорил, что реализация проекта может произойти в Нижнем Новгороде и в других регионах.

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