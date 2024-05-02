Мэрия рассказала об изменениях на Димитровском мосту после ремонта в Новосибирске

Власти Новосибирска рассказали о планах по модернизации Димитровского моста после ремонта.
Согласно сообщению мэрии, на мосту будет установлено осевое парапетное ограждение, которое разделит встречные потоки транспорта.
— Это необходимая мера для повышения безопасности дорожного движения, — отметили в сообщении.
Всего на мосту будет установлено 125 железобетонных блоков, известных как «нью-джерси». Установка блоков будет проводиться компанией «СК Дороги Сибири». Поставщик блоков будет выбран подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в проектной документации.
Напомним, что пока планируется отремонтировать только половину моста, которая ведёт с левого берега на правый. В следующем году ремонтные работы будут проведены на участке моста, направленном с правого берега на левый.
Ранее редакция сообщала о том, что на Димитровском мосту за неделю заменят 7 тыс кв метров покрытия.
Источник фото: Мэрия Новосибирска в Телеграм
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