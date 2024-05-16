Выставка «Москвичей» прошла в Новосибирске

В Новосибирске прошла выставка «Москвичей». Экспозиция машин была организована около парковки ТЦ «Мега».

— У нас со старых времен принято каждую третью среду мая собираться. Это называется «Всероссийский день москвичевода», — пояснил один из организаторов выставки Руслан Усманов.

По словам организатора, последние годы увлечение москвичами набирает обороты. Всё из-за того, что «Волги» и «Жигули» уже неинтересны.

— Многие люди хотят купить- такую машину и отреставрировать ее, — отметил Усманов.

Он также отметил, что обычно такой показ происходит у парковки ТЦ «Гигант», но тот «умер», и поэтому «москвичеводы» решили сменить локацию.

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