Минтранс прокомментировал информацию о финансировании четвертого моста

Вопрос об исполнении обязательств ООО «Сибирская концессионная компания», предусмотренных концессионным соглашением о строительстве четвертого моста в Новосибирске, будет решаться в судебном порядке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на Минтранс региона. В ведомстве сообщили, что концедент выполняет предусмотренные соглашением обязательства в полном объеме и своевременно обеспечивает финансирование.

— Стороной концессионера ведётся учет строительной готовности по разным конструктивам объекта, заявления о строительной готовности мостового сооружение выше 80%, сооружение пилона более 90%, — пояснили в министерстве.

По данным Минтранса, на 15 ноября техническая готовность четвертого моста, в соответствии с принятой отчетностью концессионера, составляет 69,84%, общая строительная готовность порядка 75%. Пресс-служба ГК ВИС говорит о готовности объекта на 85%.

В ведомстве также отметили, что на данный момент концессионер не подтвердил наличие прямой причинно-следственной связи между наступлением нарушений, заявленных концессионером, и невозможностью завершить строительство. Возникновение дополнительных расходов у концессионера, по информации Минтранса, также не подтверждено.

— В связи с изменениями проектных решений концессионером и нормами действующего законодательства имеются разногласия сторон в финансировании указанных работ, —пояснили в ведомстве.

В Арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматривается 3 исковых заявления Минтранса к ООО «СКК» (Входит в Группу «ВИС». — Ред.).

Ранее редакция сообщала о том, что трафик через четвертый мост в Новосибирске должен составлять 68 тыс машин в сутки, иначе бюджет региона будут оплачивать концессионеры недополученный доход.