«Динал»: наставничество и внимание к сотрудникам — основа конкурентоспособности предприятия

От сборщика до исполнительного директора

Новосибирский завод окон и дверей «Динал» предприниматель Андрей Попов создал 26 лет назад. В год здесь производятся свыше 100 000 кв. м остекления для частных и корпоративных объектов Сибири, Казахстана и Монголии. В портфеле компании такие знаковые проекты, как ЖК «Нобель», ЖК «Лагран», ЖК «Эрмитаж», ЖК «Современник», ЖК Akadem Klubb, Региональный центр волейбола «Локомотив Арена», МФЦ «Кольцово», Freedom.

Но самой главной ценностью компании являются люди. Многие работают в компании не один десяток лет. Например, исполнительный директор «Динал» Андрей Огородников пришел на предприятие еще студентом института 23 года назад.

— Мы с друзьями решили подработать и делали ремонт еще в старом цехе «Динала» на «Сибтекстильмаше», где компания планировала разместить производство стеклопакетов. После завершения работы мастер по алюминиевым конструкциям предложил мне поработать сборщиком. Вот и так началась моя деятельность в компании, — вспоминает собеседник Infopro54.

По его словам, участок по алюминиевым конструкциям и тогда, и сейчас является одним из самых сплоченных коллективов на предприятии. Люди дружат семьями, благожелательно принимают учеников, охотно выступают в роли наставников. Сам Андрей Огородников за 23 года попробовал себя в самых разных ипостасях: работал сборщиком, грузчиком, профессионалом-разнорабочим, мастером, руководителем цеха, а потом всего производства.

— У нас в компании хорошие возможности карьерного роста для тех, кто хочет расти. Все ребята, пришедшие в компанию со мной или чуть позже, сегодня занимают руководящие должности. Думаю, это происходит потому, что руководители в нашей компании на всех уровнях дают сотрудникам возможности для роста, свободу действий, не зажимают в какие-то рамки, позволяют творить в том векторе, который нужен предприятию, — комментирует Андрей Огородников. — Право на инициативу дает возможности расти ребятам, горящим новыми идеями и желающими их воплощать в жизнь. На мой взгляд, сегодня это одно из конкурентных преимуществ продвинутого бизнеса. Например, когда я работал сборщиком на алюминиевых конструкциях и видел несостыковки в работе компании, то сказал об этом своему непосредственному руководителю. Он предложил попробовать себя в роли мастера — и пошло-поехало. Так дорос до исполнительного директора.

Как признается собеседник редакции, ему, как руководителю, очень помогает опыт работы на всех ступенях карьерной лестницы.

— Я понимаю узкие места, которые могут возникнуть на каждом этапе, могу объяснить проблему сотруднику, ответить на его вопросы, показать, как нужно делать правильно. Это позволяет выступать в роли наставника, — комментирует Огородников. — В целом к обучению молодежи мы на предприятии относимся очень трепетно. При приеме на работу мы четко проговариваем, что хочет от нас получить кандидат, что мы можем ему дать и что мы хотим от него получить. Это позволяет сразу снять море вопросов. У нас есть обучающие материалы, литература, которую мы может предложить сотрудникам в зависимости от поставленных перед ними задач. Кроме того, новый сотрудник закрепляется за опытным работником, то есть обучение идет непосредственно на производстве, где проговариваются задачи. Дружеская атмосфера помогает человеку раскрепоститься, снимает его страхи и развивает инициативу.

Для привлечения будущих сотрудников «Динал» активно сотрудничает с вузами и ссузами Новосибирска в рамках профориентационных программ.

По стопам отца

Денис Погодаев рассказал Infopro54, что попал на работу в компанию «Динал» случайно: искал работу, нашел объявление в интернете, приехал на собеседование и… остался работать.

— У моего отца небольшой частный бизнес по производству и установке окон, поэтому опыт в этом деле у меня был: я подрабатывал с 15 лет, а осознанно начал работать где-то с 22-х. Так что я понимал специфику производства, что от меня потребуется и целенаправленно искал работу именно в этой отрасли, — вспоминает Денис. — Я хотел работать в большой компании, которая дает стабильность и постоянную занятость. Частнику сложнее, так как у него сезонная работа.

Он признается, что ему было полегче на новом месте, так как за плечами уже был приличный опыт, чем тем ребятам, которым приходит работать с нуля. Но если вопросы возникали, то коллеги охотно на них отвечали, показывали и консультировали. Особенно это касалось работы с новым для него оборудованием.

— Без этого никак, — говорит собеседник редакции. — Конечно, пришлось вливаться в новый коллектив, но в этом сложностей не было.

Денис признался, что хотел бы расти в компании не только как специалист, но и по возможности подниматься по карьерной лестнице. Свой путь в Динале он начал сборщиком ПВХ-окон, потом стал бригадиром, а сегодня работает на должности мастера участка ПВХ.

— Рост — это интересная вещь. Когда продолжительное время работаешь на какой-то должности, начинается определенное выгорание, однотипная работа постепенно надоедает. Если у человека нет перспектив роста, то он не будет надолго задерживаться на такой работе. Лично мне интересно именно развиваться, постоянно осваивать какие-то новые вещи, делать что-то новое в плане производства, а также работать над новыми задачами. В «Динале» у меня есть такая возможность, — уверен Денис.

Заряжать на развитие

Кстати, по наблюдению Андрея Огородникова, сегодня многие молодые соискатели принимают решение об устройстве на работу после финишного собеседования с руководителем компании, так как им важно оценить, что из себя представляет человек, стиль его общения с коллективом и т.д.