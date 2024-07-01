На смену палящему солнцу и аномальной жаре в Новосибирскую область придут дожди

В первую неделю июля погода смилостивится над жителями Новосибирской области и позволит им отдохнуть от аномальной жары.

Уже с понедельника дневные температуры воздуха снизят свои обороты — столбик термометра не будет превышать 28-градусной отметки. Ночью ожидается не выше +20-и. Облачность и небольшой дождь добавит воздуху свежести.

Согласно данным сервиса Gismeteo, ближайшие несколько дней в Новосибирске пройдут дожди разной интенсивности, иногда в грозовом сопровождении. Самыми дождливыми днями окажутся вторник и суббота.

Дневные температуры воздуха на неделе составят от +24 до +26 градусов, ночные — от +16 до +19 градусов. В городе и области ожидается небольшой ветер — 4-6 метров в секунду, при порывах до 8 м/с.

Ранее редакция сообщала о прогнозе синоптиков на первую декаду июля в Новосибирской области. Согласно данным метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», в регионе ослабится жара и придут дожди.