Купюру в сто рублей продают за миллион в Новосибирске

Новосибирец решил продать бумажные сто рублей. Он ищет истинных ценителей и коллекционеров для такой редкой купюры.
Стоит отметить, что билет Банка России под серией АА и номером 00 считается одним из первых в выпуске.
По утверждению продавца, купюра находится в идеальном состоянии. Стоимость он оценивает в миллион рублей.
Подобное предложение также можно увидеть в Москве за 500 тысяч рублей.
Автор объявления отмечает, что купюру можно рассматривать как инвестицию. В будущем, по мнению владельца, цена вырастет, что делает именно эту сторублевку объектом желания многих.
Напомним, что на новой сторублевке изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах. Однако с нее убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра.
Ранее редакция сообщала о том, что новые сто рублей появились в Новосибирской области.
Источник фото: Авито, автор фото: собственник купюры.
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