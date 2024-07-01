Купюру в сто рублей продают за миллион в Новосибирске

Новосибирец решил продать бумажные сто рублей. Он ищет истинных ценителей и коллекционеров для такой редкой купюры.

Стоит отметить, что билет Банка России под серией АА и номером 00 считается одним из первых в выпуске.

По утверждению продавца, купюра находится в идеальном состоянии. Стоимость он оценивает в миллион рублей.

Подобное предложение также можно увидеть в Москве за 500 тысяч рублей.

Автор объявления отмечает, что купюру можно рассматривать как инвестицию. В будущем, по мнению владельца, цена вырастет, что делает именно эту сторублевку объектом желания многих.

Напомним, что на новой сторублевке изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах. Однако с нее убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра.

Ранее редакция сообщала о том, что новые сто рублей появились в Новосибирской области.