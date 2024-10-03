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Динамика прироста населения в Новосибирске сократилась в 4 раза

  • 03/10/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Динамика прироста населения в Новосибирске сократилась в 4 раза
Это одна из причин затоваренности рынка недвижимости.

За 8 лет — с января 2016 года по январь 2024 года — численность Новосибирска увеличилась на 49 700 человек. Для сравнения, за предыдущие 8 лет — с января 2008 года по январь 2016 года — рост составил 193 600 жителей. Такую статистику, со ссылкой на Росстат, приводит независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Среднегодовой рост численности уменьшился за 8 лет почти в 4 раза — с 24,2 тысяч до 6,2 тысяч в год, а темпы строительства жилья слегка выросли: в 2008-2015 годах в Новосибирске построили 9 млн 361 тысячу кв м жилья, а в 2016-2023 годах — 10 млн. 436 тысяч квадратов, — отметил Николаев.

По его словам, на каждого нового жителя Новосибирска за последние 8 лет построено по 210 квадратных метров жилья, с 2008 года по 2015 год эта цифра составляла 48 квадратов.

При этом, Новосибирск стал проигрывать многим городам миллионникам по общей привлекательности и, соответственно, по динамике численности населения.

— С 2016 года Екатеринбург вырос на 6,35%, Казань — на 8,35%, Красноярск — на 12,98%, Тюмень — на 19,5%, Краснодар — на 33,38%, а Новосибирск — на 3,14%. Если в 2012-2017 годах на прирост населения строилось до трети всего жилья, то за последние 6 лет только 8%, — констатирует Николаев. — Отсюда и рост обеспеченности жильём на человека, и это одна из основных причин затоваренности рынка недвижимости.

По его словам, на август 2024 года у застройщиков Новосибирской агломерации остатки непроданных квартир составили 57,5 тысячи квартир.

— Мы практически вернулись на уровень декабря 2016 года с его рекордным показателем — 58,4 тысячи непроданных квартир. Причем в уже сданных домах у девелоперов Новосибирска «зависли» 12,5 тысячи квартир, в декабре 2016-го — 16,2 тысячи, — ранее констатировал Николаев.

В августе 2024 года застройщики Новосибирской области сократили запуск новых проектов.  Их стало меньше в 2,1 раза, если сравнивать с прошлым месяцем и в 2,3 раза — по сравнению с августом 2023 года.

Напомним, минувшим летом появилась информация о том, что в Новосибирск могут переехать головные офисы федеральных компаний.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, почему молодежь после получения диплома уезжает из Новосибирска.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Прирост населения новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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