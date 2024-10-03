Определены условия перехода двух МУПов Новосибирска в акционерные общества

Акционировать город планирует МУП «Сибирское гостеприимство» в состав которого входит гостиница «Северная». Как отмечается в документах, уставной капитал компании составит 51,1 млн. руб., состоящий из 51162 акции номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая.

Генеральным директором акционерного общества останется действующий руководитель Вячеслав Федотов. В состав совета директоров войдут пять человек. Председателем назначен заместитель мэра Максим Останин. Помимо него в совет вошли Юлия Бахарева, Сергей Бондаренко, Алексей Колович и Александр Морозов. Членами ревизионной комиссии станут Александр Оздо, Жанна Рязанова и Юлия Ходырева.

Предприятию поручили принять решение о выпуске акций и осуществить государственную регистрацию АО «Сибирское гостеприимство». Генеральному директору в течение пяти дней со дня государственной регистрации необходимо предоставить в департамент земельных и имущественных отношений мэрии устав АО, ЕГРН и передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса.

«Сибирское гостеприимство» было зарегистрировано в 1992 году. Организацию возглавляет Вячеслав Федотов, учредителем является департамент инвестиций, потребительного рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города. Выручка компании в 2023 году составила 72,9 млн руб (+44%), чистая прибыль — 17,7 млн (+369%).

Кроме того, условия акционирования определены для МКП «Новосибгортранс». Уставный капитал АО составит 724 млн рублей, состоит из 724099 акций стоимостью 1000 рублей. Гендиректором предприятия останется Роман Дронов. Председателем совета директоров будет Олег Клемешов. В состав совета также войдут Иосиф Кодалаев, Игорь Кудин, Вячеслав Зарубин, Наталья Стасенко. Члены ревизионной комиссии — Юлия Останина, Жанна Рязанова и Андрей Смирнов.

На балансе предприятия находятся три земельных участка на Приграничной кадастровой стоимостью 199,5 млн рублей, а также здания на Приграничной, Северном проезде, Сибиряков -Гвардейцев, Автомобилистов (п.Мичуринский) и в селе Боровое стоимостью 95 млн рублей, инженерная инфраструктура (15 млн рублей), спецтехника и оборудование (31,4 млн руб), 194 единицы автотранспорта (1,6 млрд рублей).

МКП «Новосибгортранс» создано в 1992 году, отвечает за организацию регулярных пассажирских перевозок на территории города. Выручка предприятия в 2023 году составила 1,4 млрд рублей (+57%), чистая прибыль — 474,4 млн (+319%). Учредитель —департамент транспорта мэрии.

Напомним, что по федеральному закону до 1 января 2025 года муниципальные унитарные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы в АО. Первоначально мэрия Новосибирска решила приватизировать МУП «Спецавтохозяйство», МП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5». В марте МП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство» исключили из плана приватизации. Однако «Сибирское гостеприимство» позже было вновь включено в этот список. Такие МУПы, как «Горводоканал», «Энергия», «Новосибирский зоопарк», «Метро МиР», «Новосибирский метрополитен» продолжат работу в прежнем формате, потому что попадают под исключение как субъекты естественных монополий.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия ликвидирует «Новосибирскую энергосетевую компанию».