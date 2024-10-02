Новосибирцы сравнили испытания четвертого и Октябрьского моста

Новосибирцы усомнились в том, что четвертый мост сможет выдержать значительные нагрузки, об этом сообщил Сибкрай.ru. Издание отмечает, что в 1950-х годах прошлого века в испытании Октябрьского моста принимали участие 113 самосвалов.

Напомним, в понедельник ГК «ВИС» провела испытания несущей способности вант и устойчивость пролётных строений четвертого моста. По мосту несколько раз проехала колонна из 12 гружёных песком самосвалов весом от 35 до 38 тонн. В ходе испытаний было отработано 24 варианта загрузки пролётов моста.

— Мост запроектирован согласно всем существующим нормам и с учетом перспективного развития трафика. Расчетные нагрузки были выбраны, исходя из ГОСТов, — заявили изданию в пресс-службе ГК «ВИС». — Результаты испытаний показали, что мостовой переход отвечает всем техническим требованиям и готов к пропуску в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн.

В компании также отметили, что совокупный вес 12 грузовиков составил 420 тонн, а 113 грузовиков с помощью которых проходили испытания Октябрьского моста — 892 тонны.

В ГК ВИС напомнили, что расчетная интенсивность движения четвертого моста — 4 980 транспортных средств в час, прогнозный трафик — свыше 70 000 транспортных средств в сутки. Общая строительная готовность мостового перехода на сегодняшний день оценивается в 96%.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов. В августе мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство четвертого моста через Обь до декабря 2025 года.

Представители ГК «ВИС» не исключали, что четвертый мост может заработать до конца 2024 года в тестовом режиме на бесплатной основе.

Ранее редакция сообщала о том, что Группа «ВИС» заплатит 7,3 миллиона рублей за срыв сроков строительства четвертого моста.