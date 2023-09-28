Препарат, разработанный в Новосибирске, испытают для лечения рака головного мозга

Препарат для терапии рака молочной железы на основе первого в России генно-модифицированного онколитического вируса осповакционы, разработанный новосибирскими учеными, успешно прошел предварительные исследования и в настоящее время находится на первой стадии клинических исследований. Он был разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ «Вектор» и компанией «Онкостар» (резидент «Сколково»).

— Наш препарат — это вирус, живой генномодифицированный вирус осповакцины. Из его генома мы удалили два жизненно необходимых для жизни вируса гена, и вместо них вставили два других, которые мы считаем полезными. Один для увеличения противоопухолевого иммунного ответа организма и второй ген — для придания большей противоопухолевой эффективности нашему вирусу, — пояснил к.б.н., заместитель директора по научной работе ИХБФМ СО РАН, заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН, основатель компании «Онкостар» Владимир Рихтер в рамках X Международного форума биотехнологий OpenBio..

Компания планирует расширить спектр действия препарата. По словам, ученого, препарат будет эффективен и при других видах рака.

— Мы планируем в следующем году перейти к клиническим испытаниям нашего препарата против опухоли головного мозга. Не к доклиническим, а сразу к клиническим испытаниям. И сразу, наша мечта, перейти не на первую фазу, а на фазу 1-2. То есть, это уже исследование с целью не только установить безопасность препарата, но и постараться выявить его противоопухолевый эффект, — поделился Владимир Рихтер.

Он добавил, что при проведении доклинических исследований, когда определялось действие препарата на различные опухоли в культуре клеток, использовался широкий круг опухолей.

— Мы не нашли ни одной опухоли, которая была бы абсолютно не чувствительная к воздействию этого вируса. Это объясняется тем, что любой вирус, в той или иной степени, обладает противоопухолевой активностью. Им нужны гены-помощники для того, чтобы размножаться, а повышенный уровень метаболизма именно в опухолевых клетках. Поэтому, каждый вирус мечтает найти свою клетку, где ему хорошо бы жилось. Но многие клетки от этого умирают. Наша задача — усилить этот эффект, — рассказал ученый.

Ранее сообщалось, что производство препарата будет размещено в новосибирской компании «Вектор-Биальгам». Рабочее название нового лекарства — Онколакт.

По данным Seldon Basis, ООО «Онкостар» зарегистрировано на территории инновационного центра «Сколково» в 2017 году. Основным видом деятельности компании являются научные исследования и разработки в области биотехнологии. Уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей. У компании пять совладельцев: 39% принадлежит Владимиру Рихтеру, 23% — у Елены Кулигиной, по 14% – у директора «Биолабмикс» Евгения Рихтера и заведующего лабораторией геномного редактирования ИХБФМ Григория Степанова, еще 10% – непосредственно у ООО «Биолабмикс». Выручка «Онкостар» за 2022 год не раскрывается, убыток – 2,1 млн рублей (в 2021 году убыток составлял 195 тысяч рублей).

Ранее редакция сообщала, что санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам.