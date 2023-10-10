Директор Комбината бытовых отходов Бердска ушел с должности

Свой пост оставил директор «Комбината бытовых услуг» Анатолий Пронюшкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска.

– Глава города Бердска Роман Бурдин от имени администрации поблагодарил бывшего руководителя за проделанную работу в такой сложной сфере, как ресурсоснабжение города, – отмечается в сообщении.

Пронюшкин был назначен на свою должность 20 апреля 2021 года. Он пояснил, что причиной его ухода послужили личные семейные обстоятельства, и уходит со своего поста он с сожалением.

Напомним, что в мае текущего года прокуратурой города Бердска выявлен факт отсутствия подготовки к отопительному периоду котельной, находящейся в частной собственности, которая отапливает более 22 тыс. человек, а это 1/3 жителей города Бердска.

Главе города Бердска прокурором было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, но необходимые меры администрация города не предприняла.

Прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением к администрации города Бердска, собственникам ООО ТГК-1, МУП КБУ и УЖКХ, на которых возложены полномочия по обеспечению теплом жителей.

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