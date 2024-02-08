У министра культуры появился новый зам в Новосибирске

Замминистром культуры Новосибирской области стал Владимир Деев. Распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Он будет курировать реализацию национального проекта «Культура» и государственную программу «Культура Новосибирской области», а также вопросы цифровой трансформации отрасли, — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Деев занимал должность заместителя директора Новосибирской государственной областной библиотеки.

Новый заместитель сменил Евгения Сазонова. Сазонов ушел с поста по собственному желанию в январе 2024 года.

Напомним, Министерство культуры Новосибирской области уже около 2 лет работает без официального главы. После ухода Натальи Ярославцевой в 2022 года, врио стал ее зам Юрий Зимняков.

Ранее редакция сообщала о том, что Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области.