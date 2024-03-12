«СтопХам на максималках»: неизвестные воткнули топор в капот иномарки во дворе жилого дома в Новосибирске

Дуэт из двух неизвестных жителей Новосибирска атаковал топором капот Subaru Forester во дворе дома №232 на улице Фрунзе.

На видео в группе АСТ-54 видно, как двое людей ночью подходят к машине. Один из них наносит два удара по автомобилю топором, а затем оба сбегают с место происшествия.

Оружие дровосеков с красной рукояткой утром шокировало хозяина машины.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка.

– По факту публикации размещенной в сети заявление в отдел полиции поступило. Проводится проверка, – рассказали в МВД.

Пока полицейские ищут хулиганов, жители Новосибирска сами начали строить предположения.

– Может, топор подарили просто. – Стопхам на максималках. – Это топор войны.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина избил девушку с ребенком в Новосибирске.