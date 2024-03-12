«СтопХам на максималках»: неизвестные воткнули топор в капот иномарки во дворе жилого дома в Новосибирске

Дуэт из двух неизвестных жителей Новосибирска атаковал топором капот Subaru Forester во дворе дома №232 на улице Фрунзе.
На видео в группе АСТ-54 видно, как двое людей ночью подходят к машине. Один из них наносит два удара по автомобилю топором, а затем оба сбегают с место происшествия.
Оружие дровосеков с красной рукояткой утром шокировало хозяина машины.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка.
– По факту публикации размещенной в сети заявление в отдел полиции поступило. Проводится проверка, – рассказали в МВД.
Пока полицейские ищут хулиганов, жители Новосибирска сами начали строить предположения.
– Может, топор подарили просто.
– Стопхам на максималках.
– Это топор войны.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчина избил девушку с ребенком в Новосибирске.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru