Двери закрыты, эскалаторы выключены: отроют ли станцию «Спортивная» в Новосибирске в этом году

В новосибирском метро поезда все еще проносятся мимо новой станции «Спортивная». Остановки там пока нет, и неизвестно, когда появится. Сдачу в эксплуатацию откладывали неоднократно.

По словам Станислава Донцова, руководителя проекта строительства станции метро «Спортивная», в настоящее время там осуществляется повторная отделка из-за того, что станция не эксплуатируется, не работают, как это необходимо, системы вентиляции и отопления.

— Мы перекрашиваем, перемазываем, перемонтируем, — поделился он в беседе с цифровым изданием Om1.ru.

Напомним, строительство станции метро «Спортивная» стартовало в 2019 году и было приурочено к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сдать объект намеревались в середине минувшего года, однако, с тех пор открытие лишь продолжают откладывать на все более новые сроки. На сегодняшний день станция метро ни разу не приняла пассажиров, кроме мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Если в начале ноября Главгосэкспертиза даст положительное заключение, то срок введения станции в эксплуатацию до конца этого года возможен. Точная дата зависит от заказчика работ — мэрии Новосибирска, добавил Станислав Донцов.

Гендиректор ОО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов пояснил изданию, что среди причин такой задержки могут быть СВО, санкции и дело Мысика (в отношении главы муниципального предприятия «Метро МиР» возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. — Ред.).

— Станция на сегодняшний день процентов на 96 готова. Осталось доукомплектовать её оборудованием, и пройти заказчику повторную ценовую экспертизу. По срокам вопрос к заказчику, но мы рассчитываем, что до конца года строительная часть будет выполнена. А уже документальная — зависит от заказчика, — заключил Арапов.

Ранее редакция сообщала, что Горсовет рассмотрит перенос сроков сдачи станции метро Спортивная.

.