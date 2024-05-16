Неизвестные стреляли в криминального журналиста в Новосибирске

В Новосибирске случился неприятный инцидент с криминальным журналистом. Поздно вечером неизвестные подкараулили сотрудника СМИ на балконе жилого дома и произвели выстрел, предположительно, из пневматического пистолета или «воздушки».

― Я вышла на балкон подышать воздухом, было уже темно. В комнате горел свет и меня с улицы было отлично видно. Сначала услышала звук рассыпающегося стекла. Пригнулась вниз. Потом уже увидела пулевое отверстие в стекле. Пуля вошла буквально рядом с тем местом, где была моя голова несколько секунд назад. Во дворе дома ничего подозрительного не заметила, ― рассказала Infopro54 Алена Пятенок.

Журналист признается, что эта ситуация оказалась достаточно неожиданной. Больше никакие окна расстреляны не были. В доме это первый подобный случай.

― Есть версия, что это банальная выходка ночных хулиганов, которые баловались с оружием. Странно только то, что целились они в человека. Никаких угроз накануне мне не поступало, поэтому пока преждевременно связывать происшествие с профессиональной деятельностью, ― добавила Алена.

Ранее редакция рассказывала, что полиция в Бердске задержала снайпера, который продолжительное время расстреливал мусоровозы из пневматического оружия. В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».