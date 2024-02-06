Директор туркомплекса на Алтае ответит за отравление новосибирских детей

В спортивно-туристическом комплексе «Чемальская лагуна» в республике Алтай с кишечной инфекцией в больницу попали 25 человек, 16 из которых дети, приехавшие отдыхать из Новосибирска.
В массовом отравлении обвиняют 68-летнего директора ООО «Чемальское заречье», проживающий в Новосибирске.
По версии следствия, в период с 30 июля по 3 августа 2023 года, обвиняемый организовал отдых и оздоровление детей в в комплексе «Чемальская лагуна». Он допустил допустил множественные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке и гостинице, что привело к заражению детей и персонала возбудителем кишечной инфекции.
— Заболевших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Деятельность самой организации была приостановлена в соответствии с решением суда на 90 суток, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Алтай Олеся Тодокова.
В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 25 человек попали в больницу с острым пищевым отравлением после того, как отведали роллы от сервиса доставки японской кухни Харакири.
Фото: СУ СК РФ по республике Алтай.
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