В министерстве спорта ответили на вопрос о смене руководства в ХК «Сибирь»

После серии проигрышей ХК «Сибирь» многие новосибирцы хотят смены руководства клуба. Недавняя победа не изменила мнения многих болельщиков. Как известно, формально решение о смене руководства принимается на заседании попечительского совета.

С вопросом о перестановках руководства издание BFM-Новосибирск обратилось в Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

— Министерство не комментирует слухи. Все организационные выводы будут сделаны после окончания сезона. Дату заседания попечительского Совета назначает не министерство, по этому вопросу лучше обратиться в клуб, — говорится в ответе министерства.

Новосибирский комментатор и автор тематического Телеграм-канала Даниил Шубин рассказал, что отставка только обсуждается в клубе. Его мнение, лучше никаких перестановок до конца сезона не делать.

До конца регулярного чемпионата КХЛ у «Сибири» остается восемь матчей. На данный момент новосибирская команда находится на 10-м месте турнирной таблице.

Ранее редакция сообщала о том, что тренер ХК «Сибирь» устроил разнос команде после третьего проигранного матча.