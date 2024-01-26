Харакири закрыли после массового отравления роллами жителей Новосибирска

В Новосибирске суд приостановил деятельность предприятия общественного питания ООО «Тэслим» в Академгородке на улице Русской,1. Решение было принято после массоового отравления роллами от сервиса доставки японской кухни «Харакири» в январе 2024 года.

С острой кишечной инфекцией в больницы города обратились 25 человек, после чего в заведение нагрянул Роспотребнадзор. Проверкой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

— На предприятии не соблюдались температурные режимы и условия хранения продуктов. Приготовление суши и ролл проводилось в одном месте с обработкой сырья. Общая для всего производственная ванна не подвергалась тепловой обработке. Разделочный инвентарь не обрабатывался и не хранился раздельно в производственных цехах. Сотрудники не имеют профессионального образования для работы в общепите. Плюс ко всему, они не проходили медосмотр и работали без санитарных книжек, — рассказали Infopro54 в пресс-службе Советского районного суда.

Постановлением суда деятельность сервиса доставки японской кухни «Харакири», принадлежащего ООО «Тэслим», приостановлена на 1 месяц — до 18 февраля 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что следственный комитет проверяет службу доставки японской кухни после массового отравления в Новосибирске.