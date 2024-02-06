Новосибирцы научили нейросеть оценивать качество разговора контакт-центра

Стартап-победитель осенней сессии А:СТАРТ разработал сервис DIALOGER для анализа качества работы внутренних колл-центров. Сегодня компании нередко теряют потенциальных и текущих клиентов в процессе телефонного разговора.

一 Ранее наша команда занималась исследованиями ИИ: распознаванием речи, анализом текстов, компьютерным зрением, генеративным ИИ. Участники нашего проекта 一 это научные сотрудники и аспиранты НГУ с багажом публикаций по данной теме, 一 пояснила Виктория Кондрашук, руководитель проекта.

Сервис стартапа анализирует более 40 параметров, автоматизирует анализ всех разговоров, находит проблемные диалоги, недовольных клиентов, оценивает работу операторов.

В 2021 году команда проекта получила грант по программе Код-ИИ в размере 10 млн рублей на разработку российского open-source проекта (программного обеспечения с открытым исходным кодом). За последние полгода модель распознавания речи, созданную компанией, скачали более 10 тысяч раз.

После А:СТАРТ команда изменила модель коммерциализации продукта. В планах стартапа работа в сегменте B2B и B2G-продаж, а также в B2C. Сейчас платформа работает в тестовом режиме.

Еще одно направление работы команды проекта 一создание мультимодальных моделей. Это чат-боты с возможностью свободного диалога в Telegram, которые обрабатывают изображения, текст и звук.