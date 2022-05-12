Новосибирский фармпроизводитель снова расширяется

— В стадии проектирования у нас находится цех на 5 больших универсальных участков по выпуску жидких и твердых лекарственных препаратов, — сообщил на пресс-конференции исполнительный директор фармкомпании ПФК «Обновление» (бренд Renewal) Владимир Гречкин. — Примерный выход продукции на участках — 3 млн упаковок в месяц. Объем финансирования цеха пока сказать не могу, по нему еще идет проектная работа.

Он также напомнил, что в 2022 году компания планирует запустить новый производственный цех из 2 больших участков по производству твердых лекарственных форм (объем производства — 6 млн упаковок в месяц), цех по производству жидких лекарственных средств в стеклянных ампулах (40 млн упаковок в год), а также большой склад в Новосибирске и распределительный склад в Москве.

— В общей сложности на сегодняшний день мы производим более 170 препаратов во всех основных лекарственных формах (твердые, аэрозоли, настойки, жидкие лекарственные формы) и закрываем все основные терапевтические группы. Около 40 препаратов были внедрены в производство 2021 году, — говорит Гречкин.

В частности, речь идет о препаратах статиновых групп, антибиотиков, терапии щитовидной железы. В планах ПФК «Обновление» — разработка для регистрации более 200 лекарственных препаратов. Из них 50 планируется запустить в этом году, 80 — в 2023-м. По словам Гречкина, 90% новых препаратов — дженерики. Работа по их выпуску нацелена на импортозамещение и проводится при поддержке Минздрава РФ и Минпромторга РФ, в том числе для сокращения времени на регистрацию и лицензирование. К примеру, сейчас завершается регистрация противовирусного препарата, а в ближайшее время — препаратов для терапии сердечно-сосудистой системы.

Напомним, в 2020 году ПФК «Обновление» открыл в Сузуне новый цех по производству настоек, в 2021 году — большой цех мазевого и гелевого производства из 5 участков. В Новосибирске компания открыла большой цех по производству твердых лекарственных препаратов из 6 участков.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания наращивает производство бронежилетов.