Депутат и общественник обжалуют свое лишение свободы

В апелляционную инстанцию Советского и Центрального судов Новосибирска поступили обращения депутата горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» Светланы Каверзиной и защиты общественника Андрея Кайгородцева. В обоих случаях речь идет о признании незаконными решений судов первой инстанции об административных наказаниях в виде содержания в спецприемнике на срок 12 суток для Кайгородцева и 7 суток для Каверзиной. Об этом сообщает управление судебного департамента по Новосибирской области.
— Защита просит отменить постановление суда и прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения, — говорится в сообщении.
Напомним, что Андрей Кайгородцев был задержан 7 мая при съемке одиночного пикета еще одной общественницы Яны Дробноход. Сутками позже в Советском районе Новосибирска была задержана Светлана Каверзина, в отношении которой сотрудники правоохранительных органов составили два протокола по подозрению в «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» и «организации несанкционированного публичного мероприятия». В первом случае речь шла о посте депутата на собственной странице в соцсети, во втором — о приглашении жителей района к участию в возложении цветов.
Ранее по подозрению в организации несанкционированного мероприятия в Новосибирске в разное время были задержаны и помещены в спецприемник депутаты горсовета Сергей Бойко, Антон Картавин (оба представляют коалицию «Новосибирск 2020»), Александр Мухарыцин («Единая Россия»), блогер Тимур Ханов. Также к административной ответственности привлекался депутат Заксобрания Сергей Конько («Единая Россия»). Коалиционерам вменяли организацию акций в центре Новосибирска в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.), единороссам — протест против строительства торгового объекта на территории Плющихинского жилмассива Октябрьского района вместо запланированной жителями микрорайона зеленой зоны.
Ранее редакция сообщала, что задержан директор компании, которая строит здание для мэрии Новосибирска.
Фото со страницы Светланы Каверзиной «ВКонтакте»
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