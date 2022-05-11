Депутат и общественник обжалуют свое лишение свободы

В апелляционную инстанцию Советского и Центрального судов Новосибирска поступили обращения депутата горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» Светланы Каверзиной и защиты общественника Андрея Кайгородцева. В обоих случаях речь идет о признании незаконными решений судов первой инстанции об административных наказаниях в виде содержания в спецприемнике на срок 12 суток для Кайгородцева и 7 суток для Каверзиной. Об этом сообщает управление судебного департамента по Новосибирской области.

— Защита просит отменить постановление суда и прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения, — говорится в сообщении.

Напомним, что Андрей Кайгородцев был задержан 7 мая при съемке одиночного пикета еще одной общественницы Яны Дробноход. Сутками позже в Советском районе Новосибирска была задержана Светлана Каверзина, в отношении которой сотрудники правоохранительных органов составили два протокола по подозрению в «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» и «организации несанкционированного публичного мероприятия». В первом случае речь шла о посте депутата на собственной странице в соцсети, во втором — о приглашении жителей района к участию в возложении цветов.

Ранее по подозрению в организации несанкционированного мероприятия в Новосибирске в разное время были задержаны и помещены в спецприемник депутаты горсовета Сергей Бойко, Антон Картавин (оба представляют коалицию «Новосибирск 2020»), Александр Мухарыцин («Единая Россия»), блогер Тимур Ханов. Также к административной ответственности привлекался депутат Заксобрания Сергей Конько («Единая Россия»). Коалиционерам вменяли организацию акций в центре Новосибирска в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.), единороссам — протест против строительства торгового объекта на территории Плющихинского жилмассива Октябрьского района вместо запланированной жителями микрорайона зеленой зоны.

Ранее редакция сообщала, что задержан директор компании, которая строит здание для мэрии Новосибирска.