Главу поселка под Новосибирском наказали за сорванный «СпецТрансСтроем» контракт

Главу рабочего поселка Ордынское, Сергея Семенова, оштрафовали на 50 тысяч рублей за халатность. Он не проконтролировал выполнение обязательств по муниципальному контракту. Это нанесло ущерб бюджету в размере 5,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Новосибирской области, контракт был заключен в рамках национального проекта «Чистая вода» между администрацией Ордынского и ООО «СпецТрансСтрой». Подрядчик должен был очистить подземные воды, но сорвал сроки сдачи объекта. Семенов должен был обеспечить контроль за качеством работ. При выявлении некачественной работы подрядчика Семенов должен был потребовать компенсацию от банка по гарантии. Гарантия покрыла бы убытки администрации из-за нарушения контракта.

Однако глава поселка ничего не предпринял. Гарантия истекла, и администрация потеряла большую сумму денег.

Кроме штрафа, с Семенова взыскали ущерб, нанесенный бюджету рабочего поселка.

Напомним, строительство станции шло в рамках национального проекта «Чистая вода». Оно началось в 2021 году, но так и не было закончено. Объект должны были сдать в 2022 году. Администрация поселка в октябре 2024 года приняла решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. В феврале в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск к ООО «СпецТрансСтрой» от администрации Ордынского района на 111,6 млн рублей, связанный с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда.

В связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в Татарске, Коченево и Ордынском, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода», регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Все эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой». Руководители компании Сергей Арапов и Виталий Сукач были задержаны в конце 2024 года. В отношении них возбуждены уголовные дела. Уголовное дело по факту халатности заведено в отношении главы р.п. Ордынское.

В Арбитражном суде Новосибирской области также рассматривается дело о банкротстве «СпецТрансСтроя». Инициатором выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске. Мэру города вынесено представление.