Директора магазина будут судить за продажу осетра в Новосибирске

Утверждено обвинение по делу в отношении директора магазина в Новосибирске. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Хозяин торговой точки купил и разделал краснокнижного сибирского осетра весом более 1,5 килограммов. Получившиеся стейки он продал.

Теперь директору грозит до 4 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что не так давно в Новосибирской области у браконьера изъяли 15 краснокнижных осетров. Установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 10 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец получил условный срок за продажу краснокнижного осетра.