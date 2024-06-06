Директора МКУ наказали штрафом за плохую дорогу с выбоинами в Новосибирске

Прокуратура города Новосибирска проверила дорогу на улице Писарева в Центральном районе и наказала руководителя организации, которая должна следить за ее состоянием.

― В ходе проверки установлены многочисленные нарушения нормативов содержания автомобильной дороги. Нашлись выбоины, отклонение крышек люков, провалы длинной от 47 до 79 см, ― сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В отношении детектора МКУ было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Наказание за данную оплошность предусматривает штраф.

Сейчас на проблемном участке ведутся ремонтные работы. После их завершения прокуратура проверит качество выполненных работ.