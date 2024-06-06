Ради отдыха на морском побережье отец рассчитался с 12-летним сыном в Новосибирске

Чтобы поехать отдыхать за границу житель Краснодарского края погасил долг перед своим 12-летним сыном, проживающим в Новосибирске.
Некоторое время назад 45-летний мужчина перебрался из сибирского мегаполиса в южный город России. Начав новую жизнь, он совершенно забыл о своей прошлой, в том числе о бывшей жене и о ребенке, а также о финансовых обязательствах перед ним.
Память сибиряку помогли вернуть судебные приставы после того, как к ним обратилась его экс-супруга. Выяснилось, что бывший муж женщины уже долгое время не перечисляет алименты на сына и образовалась задолженность в 340 тысяч рублей.
Новосибирские приставы связались с коллегами из Краснодарского края, а те, в свою очередь, нанесли визит должнику.
Оказалось, что мужчина как раз собирался поехать в отпуск за границу, но из-за долга по алиментам пересечь границу ему не удалось бы.
Узнав об этом, отец поспешил рассчитаться с сыном, чтобы поскорее попасть на морское побережье.
— Деньги взыскатель уже получила. Все запреты и ограничения с гражданина сняли. Материалы по исполнительному производству передали в Краснодарский край, где теперь живет мужчина, — рассказали в пресс-службе УФССП по региону.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирской области погасил давний долг в 280 тысяч рублей, чтобы отправиться в командировку в Африку.
Автор фото: Ольга Кирсанова
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