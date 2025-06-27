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Более миллиона квадратных метров жилья в новостройках продается в Новосибирске

  • 27/06/2025, 16:01
Автор: Оксана Мочалова
Более миллиона квадратных метров жилья в новостройках продается в Новосибирске
Средняя цена квадратного метра в новостройках мегаполиса достигла 164,7 тысяч рублей

Застройщики Новосибирска на начала июня выставили на продажу 20 919 объектов жилой недвижимости общей площадью более 1 млн. квадратных метров, сообщают аналитики «Объектив.РФ». По их подсчетам, динамика объема экспозиции на рынке первичной недвижимости за месяц снилась на 1,6% по сравнению с апрелем, а с начала текущего года этот показатель стагнирует, так как девелоперы не спешат выводить на рынок новые проекты и корректируют сроки стартов продаж из-за упавшего спроса.

Более миллиона квадратных метров жилья в новостройках продается в Новосибирске

Источник: Объектив.РФ

Анализ рынка показал, что средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска с начала года выросла на 2,5% и достигла 164,7 тысяч рублей.

— На формирование прайсов по-прежнему оказывают существенное влияние условия покупки, коммерческие и банковские субсидии. При этом сделка, которая минимизирует риски девелопера, может пройти со значительным дисконтом, — констатирует глава экспертного центра «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

По данным сервиса, средний бюджет квартиры-студии в Новосибирске на сегодняшний день составляет 5,74 млн. рублей. Однокомнатная квартира обойдется новосибирцам в 7,45 млн. рублей, двухкомнатная в 10,9 млн. рублей, а крупнометражное жилье — от 13,9 млн рублей.

Напомним,  в мае 2025 года застройщики региона сократили вывод новых жилых проектов на рынок недвижимости региона. За месяц на продажу выставлены 1 793 квартиры в новостройках общей площадью 90,9 тыс. кв. метров. К апрелю 2025 года снижение составило 46,5% в количестве квартир и 46,6% к суммарной площади квартир. Это поместило Новосибирскую область с 10 на 11 место в рейтинге регионов РФ, сообщал независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев. По его подсчетам, продажи в мае отстали от прироста строительного задела на 520 квартир.по данным

При этом общий строительный задел в Новосибирской области сократился на 4,7 % (с 3,7 млн кв. метров в мае 2024 года до 3,55 млн кв. метров в мае 2025-го), а количество активных строек уменьшилось на 20–25 %.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске впервые за пять лет начала снижаться процентная ставка по ипотеке.

Фото редакции, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : новостройки недвижимость


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