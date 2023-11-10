Директора школы оштрафовали за трудоустройство экс-сотрудника сельсовета под Новосибирском

Проверка прокуратуры выявила факт трудоустройства в школу сотрудника, ранее занимавшего должность в администрации сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Они выяснили, что директор школы не направил в установленный срок сведения о заключении трудового договора с экс-сотрудником сельсовета на предыдущее место работы.

За такое административное нарушение директору выписали штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что найдено нарушение в уборке снега с дорог и улиц в Новосибирске.