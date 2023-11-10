Ребенок, укушенный собакой, получит 50 тыс рублей от администрации

Обской городской суд Новосибирской области взыскал с администрации 50 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего за укус бездомной собаки. Об это м сообщили в прокуратуре Новосибирской области. С иском у суд обратился прокурор города Оби.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года бездомная собака укусила малолетнего ребенка. Ребенку оказали медицинскую помощь, была проведена вакцинация от бешенства.

— Помимо телесных повреждений малолетнему причинены нравственные и физические страдания. Администрацией города должные меры к созданию безопасных условий по обращению с животными без владельцев не обеспечены, — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил заявленные прокурором требования, с учетом всех обстоятельств дела взыскал с администрации в пользу несовершеннолетнего 50 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее редакция рассказывала, что в городе Искитиме бездомная собака покусала 10-летнюю девочку. В больнице девочке наложили несколько швов на лице. Прокуратура направила исковое заявление в суд о понуждении администрации города к созданию приюта для безнадзорных животных.